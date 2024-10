Niente Belgio per Lukaku: l'attaccante del Napoli rinuncia ancora alla chiamata Approfitterà nuovamente della sosta per recuperare la miglior condizione atletica

Tutto come previsto: Romelu Lukaku rinuncia al Belgio per il Napoli. L’attaccante ha chiesto al commissario tecnico Tedesco di non essere convocato per continuare a lavorare con lo staff azzurro durante la sosta del campionato. La conferma arriva direttamente dalla federazione belga, che ha diramato l’elenco dei convocati per gli impegni in Nations League in cui non c’è Big ROM. Convocato invece l’altro azzurro Cyril Ngonge.