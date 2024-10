IL PIZZINO SPOT di Urgo: Non è Francesca Conte esclude Neres - che ha classe superiore - perché non risponde ai suoi canoni difensivistici...

Napoli-Como è stata un bel vedere. Per il Como. Infatti, fino a che hanno retto fisicamente, i lombardi hanno fatto vedere i sorci verdi alla squadra partenopea, che è sembrata spaesata e a tratti perfino incapace di ragionare. Ed era il Como. Questa, indipendentemente dal risultato finale, è la principale ragione della mia diffidenza (a dispetto dello stato euforico in cui versa la maggior parte dei tifosi azzurri) nei confronti di Antonio Conte. Ne è testimonianza il fatto che il tecnico salentino non fa giocare Neres - dotato di classe superiore - solo perché non risponde ai suoi canoni difensivistici.