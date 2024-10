Il Napoli si gode una sosta da padrone del campionato Conte concede tre giorni di riposo agli azzurri: alla ripresa la trasferta di Empoli

Il Napoli si godrà questa settima giornata del campionato di Serie A guardando tutti dall'alto: la vittoria di venerdì contro il Como lascia gli azzurri al primo posto solitario. Il distacco sulla seconda dipenderà da cosa farà la Juventus contro il Cagliari: attualmente i bianconeri sono a -4 dagli azzurri, ma potrebbero riportarsi a un solo punto di distanza. Ovviamente il campionato è totalmente aperto, ma trascorrere la settimana della sosta al comando servirà a dare morale alla squadra, e se possibile, alimentare ancora l'entusiasmo che è di nuovo scoppiato tra i tifosi. Contro il Como il "Maradona" ha fatto registrare di nuovo il sold out dopo un anno, e sugli spalti sono tornati i canti che hanno accompagnato la vittoria dello scudetto. Ed è proprio questo il sogno del popolo azzurro: l'allenatore Antonio Conte rappresenta una garanzia, anche nel modo di gestire le pressioni e la comunicazione, e soprattutto c'è la squadra. Lukaku, Buongiorno e McTominay stanno facendo la differenza, con soluzioni importanti che arrivano anche dalla panchina. Basti pensare all'impatto di Neres, che pur giocando solo pochi minuti a partita ha già trovato quattro assist e due gol. Con una guida sicura come quella di Conte lottare fino alla fine per il primato non sembra più un'utopia.