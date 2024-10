Martedì ripresa a Castel Volturno: Conte ritroverà un Lukaku sempre più in forma L'attaccante belga salterà anche queste convocazioni con la sua nazionale, per allenarsi col Napoli

Napoli al primo posto e pronto a ricaricare le energie durante la sosta, senza il timore di perdere il primato solitario. Questi i presupposti giusti per tornare carichi in vista della ripresa sul campo dell'Empoli il prossimo 20 ottobre. Dopo la vittoria sul Como di venerdì, Conte ha concesso qualche giorno di riposo alla squadra. Tre giorni complessivi, con la ripresa fissata a martedì. Mancheranno diversi nazionali, con l'elenco che non è ancora definitivo: gli ultimi in ordine di tempo ad essere chiamati sono stati Rafa Marin con la nazionale under 21 spagnola, Rrahmani convocato dal Kosovo e Anguissa dal Camerun. Oggi si radunerà l'Italia di Spalletti, con Raspadori, Di Lorenzo e Buongiorno. Non c'è Meret, ancora infortunati, mentre sono rimasti ancora fuori Politano e Folorunsho.

Rimarrà sicuramente a Castel Volturno Romelu Lukaku, che ha rifiutato la seconda convocazione col Belgio, in accordo col ct Tedesco, per recuperare la migliore condizione. Tedesco, allenatore della sua nazionale, ha parlato di come l'attaccante abbia bisogno di ritrovare i novanta minuti, anche se per la verità contro il Como ne ha giocati 88 servendo due assist e segnando un calcio di rigore. Segnali non solo di ripresa dal punto di vista fisico, ma anche di un rendimento ad altissimi livelli. Mai, nell'esperienza alla Roma dopo il ritorno in Italia, era riuscito ad avere un impatto così importante.