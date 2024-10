Corsa scudetto: le rivali frenano e il Napoli ci crede Azzurri primi con due punti di vantaggio dall'Inter e tre dalla Juventus. Conte può provare la fuga

La sosta in arrivo dopo la settima giornata consegna un Napoli in testa alla classifica e già con un margine interessante. Vero che è ancora presto per fare bilanci e che gli scontri diretti devono ancora arrivare, ma le frenate di Juventus e Milan danno al Napoli tre punti di vantaggio sui bianconeri, così come su Udinese e Lazio, e ben cinque dai rossoneri. La più vicina rimane l'Inter, seconda a due punti dagli azzurri ma con parecchi difetti emersi in queste prime giornate. A quanto pare la nuova Champions League sta condizionando il rendimento in campionato delle cosiddette grandi, permettendo a sorprese come Lazio e Udinese di affacciarsi ai piani alti, ma soprattutto al Napoli di provare a vincere il campionato.

Da capire se Conte riuscirà a impostare un primo tentativo di fuga nei prossimi due impegni: il 20 ottobre, alla ripresa, in casa dell'Empoli, e poi al Maradona contro il Lecce. Sarà l'ultima possibilità di fare ancora bottino pieno prima di entrare in un ciclo di quattro scontri diretti consecutivi, con Milan, Atalanta, Inter e Roma, che sicuramente potrebbero nascondere delle insidie. Intanto la squadra si gode l'ultima giornata di riposo prima della ripresa degli allenamenti, fissata per domani a Castel Volturno. Conte non troverà 12 nazionali impegnati nelle varie convocazioni. Per rivedere il gruppo al completo dovrà attendere giovedì della prossima settimana.