Entusiasmo dei tifosi come benzina, ma Conte chiede di tenere i piedi per terra Intanto la stagione da incubo dello scorso anno è già stata dimenticata

Sognare non è vietato, soprattutto col Napoli primo in classifica: è stato lo stesso Antonio Conte a confermare che alla vigilia del campionato avrebbe messo la firma per vivere la seconda sosta stagionale da solo in vetta. Due punti di vantaggio sull'Inter, ma con una classifica ancora da costruire. Troppo poche sette giornate, ma le indicazioni arrivate dagli azzurri sono incoraggianti. Squadra forte e determinata, e soprattutto un allenatore che conosce la strada giusta per vincere. Non a caso Conte chiede di tenere i piedi per terra e non badare solo ai risultati, ma allo stesso tempo considera l'entusiasmo dei tifosi la benzina necessaria per vivere una stagione importante. Ed è ciò che i tifosi sognano, con le delusioni dello scorso campionato già dimenticate e la voglia di provare a lottare per il quarto scudetto