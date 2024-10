Napoli: equilibrio e nuove risorse nella pausa Nazionali Stabilità del progetto, ma anche jolly improvvisi dalla panchina per gli azzurri

Il Napoli si gode il primato nella seconda sosta Nazionali, ma allo stesso tempo sa di non potersi concedere vere pause nel percorso di rilancio. Conte ha rispedito al presunto mittente la pressione del primo posto. il salentino conosce bene il gioco delle parti in questa fase di campionato. La bicicletta, citata in conferenza stampa e simbolo del sacrificio lungo la stagione, dovrà essere pedalata a un ritmo ancora più deciso al rientro con le sfide contro l'Empoli al “Castellani” (domenica 20 alle 12.30) e contro il Lecce al “Maradona” (sabato 26 alle 15) prima di ben 4 big match contro Milan, Atalanta, Inter e Roma. Raggiungere quel poker di gare con la quota 22 può riservare margine e gestione come già accaduto ad esempio nel primo scontro diretto stagionale: il pari a reti bianche con la Juventus in trasferta.

Tante nuove soluzioni garantite dalle scelte di Conte

Certezze nel gruppo e nuove risorse dietro l'angolo: Lukaku ha deciso di non rispondere alla convocazione del Belgio per concentrarsi in questa fase sul Napoli e sulla condizione fisica dopo un'estate di attesa e dopo prime settimane in azzurro da assist-man, ma anche di gol decisivi. C'è poi Neres, per ora protagonista dalla panchina, a segno contro il Como, ma che passo dopo passo si avvicina alla maglia da titolare. McTominay sta risultando come l'elemento chiave per rigenerare una mediana che nell'anno post-Scudetto aveva perso equilibrio nonostante la qualità di Lobotka e Anguissa. C'è anche Gilmour pronto a dare il suo apporto nella nuova struttura: sembra essere solo l'inizio per un Napoli che ha ancora tanto da presentare lungo la stagione.