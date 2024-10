Napoli, oggi test a Castel Volturno con la Juve Stabia Nonostante i 12 nazionali assenti Conte lavora con intensità. Allenamento congiunto con le Vespe

Antonio Conte non si ferma mai. Il tecnico azzurro proprio non riesce a svolgere una settimana di lavoro senza far trovare stimoli ai suoi ragazzi rimasti a Castel Volturno. Ed è per questo che oggi alle 15 proprio al centro sportivo domitiano ci sarà un allenamento congiunto con i cugini della Juve Stabia. C’è un ottimo rapporto col club del patron Langella e quindi, approfittando della sosta anche della cadetteria, ci sarà questo confronto contro le vespe che stanno facendo veramente bene nel loro campionato. Sarà l’occasione per dare altri minuti nelle gambe a Lukaku e Neres che non stanno con le rispettive nazionali. Ci saranno naturalmente tanti giovani della Primavera visto che in dodici sono fuori per gli impegni con le proprie squadre.