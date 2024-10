Rottura tra Mario Rui e il suo agente: il terzino è fuori rosa Tra il procuratore Mario Giuffredi e il portoghese sarebbe pronta anche una disputa legale

È finito a colpi di carte bollate il rapporto tra Mario Rui e il suo agente Mario Giuffredi. Dopo dieci anni di gestione, il procuratore napoletano ha deciso di non rappresentare più il portoghese ricorrendo al Collegio del Coni. Contestualmente il calciatore gli aveva revocato il mandato.Un divorzio che era nell’aria. Sì perché Giuffredi non ha gradito i continui rifiuti delle proposte arrivate per il terzino lusitano. In sei occasioni ha detto di no perché chiedeva una buonuscita per andarsene. Buonuscita che De Laurentiis non gli ha accordato.

Trovando anche l’appoggio dell’agente. Un finale, dunque, davverobrutto per un calciatore che aveva partecipato attivamente alla coqnuista dello scudetto. Comunque, Giuffredi ha chiesto un risarcimento di due milioni e mezzo al calciatore perché rifiutando le proposte non ha fatto entrare soldi in cassa anessuno, compreso a lui. Oggi potrebbe già uscire il dispositivo del Collegio del Coni che dovrà decidere chi ha ragione. Sta di fatto che Mario Rui, invece, di fare capricci se ne doveva uscire alla grande salutando i tifosi e ringraziandoli per le grandi emozioni vissute.