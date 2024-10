Conte monitora chi ha giocato meno e aspetta nuove occasioni Nel test con la Juve Stabia le seconde linee si sono messe in mostra

Test a Castel Volturno per il Napoli, ieri pomeriggio contro la Juve Stabia, e prima partita per i nazionali italiani. Azzurri in campo in questi giorni di sosta, in attesa che Conte ritrovi il gruppo al completo entro giovedì prossimo. Ieri in sede l'allenamento congiunto contro la squadra di Guido Pagliuca, rivelazione del campionato di Serie B e attualmente al quarto posto. L'amichevole è terminata col risultato di 6-5 per il Napoli, con doppiette di Lukaku, Neres e Simeone. Per la Juve Stabia gol di Piovanello, Piscopo, Meli e la doppietta di Adorante. Conte, senza i 12 assenti per le nazionali, ha fatto qualche esperimento, come Spinazzola schierato in difesa. Coinvolto anche Mario Rui, attualmente fuori rosa e che ieri ha rotto il rapporto col suo procuratore.

Neres, invece, è stato utilizzato a sinistra con ottimi risultati: un campanello d'allarme per Kvaratskhelia, che alla sua terza stagione in azzurro trova un concorrente serio per il posto da titolare. Intanto arrivano buone notizie per Matteo Politano: è stata ritrovata la sua auto, rubata mercoledì sera nei pressi di un ristorante di Posillipo. La vettura, una Smart, era in un parcheggio di Casoria, in provincia di Napoli. Al suo interno c'erano i documenti e il denaro in contanti, ma non il portafoglio del calciatore, ritrovato poi in un successivo momento nei pressi dell'automobile.