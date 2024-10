C'è un dato che conferma il carattere che Conte ha trasmesso alla squadra Il Napoli è la squadra di Serie A che conquistato il maggior numero di punti segnando nel recupero

Dopo il fine settimana di riposo il Napoli si prepara alla ripresa degli allenamenti: appuntamento oggi a Castel Volturno in vista della sfida contro l'Empoli, in trasferta domenica alle 18. Mancano ancora i 12 nazionali, che rientreranno a scaglioni a partire da domani pomeriggio. Oggi giornata fitta di impegni con la Nations League: in campo i tre italiani, Buongiorno, Di Lorenzo e Raspadori contro Israele, ma anche Kvaratskhelia con la Georgia contro l'Albania e Lobotka che sfida l'Azerbaijian con la sua Slovacchia. Intanto, emerge un dato che dimostra il carattere che Conte ha trasmesso alla squadra. Il Napoli è la squadra che ha fatto più punti nei minuti di recupero in Serie A. Durate le prime sette giornate di Serie A sono arrivati, in totale, 192 gol. Il 12,5% (quindi 24) sono finiti nel tabellino durante l’extra-time sia del primo che del secondo tempo. La squadra che è riuscita a prendersi il maggior numero di punti sfruttando tutti i secondi a disposizione è stata il Napoli: Conte ha praticamente vinto due partite in cui ha segnato due gol oltre il 90esimo, con Bologna e Parma conquistando sei dei punti che hanno contribuito a costruire il primo posto solitario in classifica.