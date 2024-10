I procuratori di Meret e Raspadori lanciano messaggi per il futuro Il portiere tratta il rinnovo e c'è la conferma. L'attaccante può piacere alla Juventus

Mentre Conte si prepara a rivedere alcuni dei nazionali, con gli italiani tra i primi a rientrare, tre agenti di calciatori azzurri hanno parlato dei loro assistiti. Tullio Tinti, a margine dell'assemblea elettiva Aiacs toccando tanti temi legati ai suoi assistiti, compreso Giacomo Raspadori. «Lui sta bene a Napoli, sicuramente - ha detto - Giuntoli è l'ex del Napoli, è normale che abbia grande stima di Giacomo. Ma sono tutte cose premature». Allo stesso evento ha parlato anche Federico Pastorello, agente di Alex Meret, che si è soffermato sul futuro del proprio assistito. «Abbiamo dei contatti, anche prima della sosta. Alex è molto contento della stagione, è a Napoli da 5 anni e si trova molto bene - ha spiegato - Non escludo la possibilità di arrivare ad un accordo, ma c'è una trattativa da fare. La cosa importante è che le parti siano in contatto». Infine Mario Giuffredi, procuratore - tra gli altri - di Folorunsho e di Mario Rui. Su quest’ultimo spiega. «Ci possono essere delle divergenze nella vita. Ha ricevuto varie offerte come quelle del San Paolo. Io non ho condiviso le sue scelte. Abbiamo messo fine al nostro rapporto», ha spiegato il procuratore, che ha poi chiarito che Folorunsho resterà a Napoli anche dopo il mercato di gennaio.