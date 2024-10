Niente di grave per Olivera, ma Conte è orientato a preservarlo Domenica a Empoli spazio a Spinazzola. Per l'uruguaiano solo crampi, ma farà lo stesso gli esami

Saranno due le novità per il Napoli in casa dell'Empoli: domenica alle 12.30 la ripresa del campionato dopo la sosta senza l'infortunato Lobotka e molto probabilmente senza Olivera, che non rientrerà al meglio dalla trasferta in Uruguay. Per il centrocampista slovacco il problema è più serio, visto che è stata evidenziata una distrazione al flessore, quindi una leggera lesione, che lo terrà fermo per circa 15 giorni. Al suo posto è pronto al debutto in campionato Billy Gilmour, che pur giocando solo scampoli di partita ha fatto vedere ottime cose, e soprattutto è un sostituto naturale dello slovacco.

Quella di Lobotka non sarà un'assenza di poco conto, visto che l'ex Celta Vigo stava vivendo un momento di grande forma. Olivera, invece, che si vedrà a Castel Volturno per ultimo, è uscito per dei forti crampi al termine della sfida tra Uruguay ed Ecuador. Potrebbe svolgere comunque esami per verificare che non ci siano problemi, e a questo punto il suo impiego a Empoli diventa improbabile. Pronto l'ex Roma Spinazzola al suo posto, che tornerà titolare dopo essere finito in panchina nelle ultime partite. Per Meret il rientro è rinviato: il portiere non è ancora al meglio, e molto probabilmente Conte preferirà aspettare un'altra settimana prima di schierarlo titolare.