IL PIZZINO SPOT di Urgo: L'eccezione non è regola Il dibattito infuria sulla necessità di non giocare Italia-Israele per ragioni politiche...

Il dibattito infuria sulla necessità di non giocare Italia-Israele per ragioni politiche. Mi scuserete se contravvengo alla ferma disposizione presa con me stesso di non parlare di politica da queste righe per dire al giornalista partenopeo Umberto Chiariello, all'ex allenatore di pallavolo Mauro Berruto (che con lui desina) e a Stefano Cucchi (grande giornalista e persona dabbene) che non si può paragonare l'aggressione di uno stato sovrano a un altro altrettanto sovrano a un'azione di cieca e oscena vendetta (di sicuro sproporzionata) per un atto deliberatamente terroristico pari a quello dell'11 settembre.