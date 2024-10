Meret non è ancora recuperato: a Empoli giocherà Caprile Il portiere titolare dovrebbe rientrare nella gara contro il Lecce

Non ci sarà nessuna sopresa tra i pali. A confermare la presenza di Caprile in casa dell’Empoli è stato direttamente Antonio Conte. Il tecnico azzurro, in conferenza stampa, ha evidenziato come non se la sente di rischiare Meret (nella foto) prima del tempo. Alex non è ancora al top e quindi meglio aspettare per averlo a disposizione definitivamente che sottoporlo a qualche sforzo che potrebbe peggiorare la situazione e farlo ricadere in un infortunio. Per il tecnico Caprile è molto valido e dà delle garanzie. Per il ragazzo arrivato proprio dall’Empoli dove era in prestito l’occasione per sfidare gli excompagni ma anche per mettere in cassaforte un’altra presenza. Sperando che possa rimanere imbattuto. Dopo questa partita, infatti, col rientro di Meret dovrà solo ambire ad un posto da titolare in Coppa Italiacontro la Lazio. Era fondamentale per lui cominciare a farsi vedere nella squadra che lo comprò dal Bari un paio di anni fa. Poi per il futuro ci sarà tempo per diventare titolare