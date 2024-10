Al "Castellani" pienone di tifosi del Napoli: saranno quasi in 5mila La vendita senza restrizioni ha richiamato i sostenitori partenopei da tutta Italia

Tutti ad Empoli. Mai in questa stagione c’era stato un esodo così massiccio per questa trasferta in Toscana. Il presidente Fabrizio Corsi ha voluto dare l’opportunità a tanti napoletani di seguire la propria squadra del cuore al Castellani. Ben cinquemila i biglietti venduti per il match di domani a pranzo. Un assalto vero e proprio ad uno stadio che consentirà a Di Lorenzo e compagni di giocare praticamente in casa. Il club toscano ha voluto aprire anche un altro settore per poter accontentare tutti. Va evidenziato come ci siano state delle difficoltà con la piattaforma che ha messo in vendita i tagliandi. I?fan interessati non sono stati avvisati che c’erano altri titoli a disposizione e quindi dopo c’è stata una lunga fila ma si era registrato già il sold out.Sarà, dunque, una giornata di grande entusiasmo in terra empolese. Sperando che si possavincere la partita e sfruttare eventualmente gli scontri diretti tra Roma e Inter e Juventus Lazio. Allungare in classifica su un campo sempre difficile non sarebbe male. Anche perché poi ci sarà il match con il Lecce prima di tre scontri diretti molto difficili.A proposito del ciclo terribile. Questa trasferta al Castellani è un esame importantissimo per i napoletani. Non si dovranno registrare incidenti o episodi violenti.