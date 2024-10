IL PIZZINO SPOT di Urgo: Parola al campo Il Napoli di scena a Empoli

Conte nella conferenza stampa che, come di consueto, con largo anticipo precedeva la partita in terra toscana contro il solitamente indigesto Empoli, ha di fatto parlato (bene) solo di due calciatori, Lukaku e Gilmour.

Del primo ha raccontato mirabilie, affermando anche che è infine fisicamente pronto a fare per tutti i 90 minuti quello per cui è stato preso - "basta che tenga la mente libera", ha però aggiunto - mentre sul secondo si è speso personalmente per garantire la sostanziale equivalenza tecnica con un "mostro" come Lobotka, asserendo che non sarebbe cambiato "niente come organizzazione". Parola al campo.