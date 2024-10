Simeone: "Questo Napoli ha tanta fame di vittorie" Ottimo l'impatto a gara in corso dell'attaccante argentino

Giovanni Simeone è stato subito decisivo appena entrato. Il Cholito analizza la gara: "Abbiamo fame di vittoria e oggi lo abbiamo dimostrato ancora una volta. Sia chi gioca dall'inizio che chi subentra dà il massimo per la squadra"

"Ci sono partite difficili che vanno interpretate anche in maniera "sporca" lottando e sacrificandosi. Siamo un gruppo compatto che segue le indicazioni del mister. Lavoriamo tanto in allenamento e vogliamo continuare questo percorso con decisione. Non guardiamo la classifica, pensiamo solo a crescere e migliorare con il tempo e il lavoro"