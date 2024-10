IL PIZZINO SPOT di Urgo: Sceneggiata napoletana Le dichiarazioni del ds dell'Empoli, per altro napoletano, sul rigore al Napoli lasciano basiti...

Il direttore sportivo dell'Empoli, il 49enne Roberto Gemmi alla sua prima esperienza in serie A, ha attribuito la sconfitta della squadra toscana all'arbitro della sfida, Rosario Abisso. Queste le sue parole alla fine del match ai microfoni esterrefatti di DAZN: "Non c'è contatto Anjorin-Politano, c'è spazio tra i due piedi, secondo me non è rigore o fa parte della categoria dei rigorini che dicevano di dover valutare in modo diverso." Uno che non ha mai visto calcio avrebbe saputo far meglio. Essendo lui di Torre del Greco, più che un giudizio tecnico è sembrata una vera sceneggiata napoletana.