Contro il Lecce Meret è pronto al rientro da titolare Il portiere del Napoli sta recuperando dall'infortunio

Sarà una sfida particolare quella di Antonio Conte contro il Lecce. Il tecnico azzurro ritrova la sua squadra del cuore che sta vivendo un momento difficile. I sei gol subiti dalla Fiorentina non hanno fatto saltare la panchina di Gotti ma sicuramente sabato al Maradona non verranno a fare la vittima sacrificiale i salentini. Per questo motivo l’allenatore partenopeo comincerà oggi a preparare la sfida con la massima attenzione e abnegazione. Si è capito ad Empoli che tutte le partite saranno difficili. Contro i giallorossi potrebbetornare tra i pali Alex Meret. Il portiere friulano è fermo dalla gara con la Juventus. Conte non ha voluto rischiarlo contro l’Empoli dove Caprile è stato eccezionale. Ma col Lecce dovrebbe riprendersi il posto da titolare visto che è lui il numero uno. In questa settimana verrà valutato naturalmente Lobotka. Sta svolgendo terapie lo slovacco per il problema lieve al flessore. Potrebbe rimanere ancora un altro turno fermo per poi rientrare meglio di prima nella trasferta in casa del Milan.