Neres svela i suoi segreti e "avvisa" Kvara: "Mi ispiro a Messi e Ronaldinho" Il brasiliano insidia il georgiano per una maglia da titolare. Intanto si tratta per il rinnovo

Si scalda Neres: il brasiliano, che ancora aspetta il debutto da titolare in campionato, ha parlato alla radio partner spiegando il segreto dei suoi dribbling fulminei: "Studio quelli di Messi e Ronaldinho", ha spiegato il brasiliano. A Empoli non ha trovato il gol, ma ancora una volta ha messo in crisi la difesa avversaria. Lo stesso che fa Conte, che già ha ammesso di essere in difficoltà quando è il momento di fare le scelte di formazione. Un avviso per Kvaratskhelia, che è il capocannoniere stagionale, e a Empoli ha deciso la partita con un calcio di rigore. Eppure, il georgiano sembra meno brillante di un tempo. Tanto, che si parla di un possibile rischio per la maglia da titolare, proprio a favore di Neres. E forse sullo sfondo c'è la trattativa per il rinnovo del georgiano: a inizio novembre dovrebbe esserci l'incontro tra il suo entourage e la società partenopea. Sembra esserci distanza tra domanda e offerte: 8 milioni e mezzo chiesti dal giocatore, con De Laurentiis che non vuole spingersi oltre i 6. E questa mattina sono ripresi gli allenamenti in vista della sfida di sabato pomeriggio al Maradona contro il Lecce: pronto al rientro tra i pali Meret, mentre Gilmour sarà confermato a centrocampo al posto dell'infortunato Lobotka.