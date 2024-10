Ipotesi turnover per Kvaratskhelia, forse pesa anche il rinnovo del contratto Anche l'allenatore Antonio Conte spera che la vicenda possa concludersi il prima possibile

Antonio Conte allontana il turnover, almeno a parole, ma in vista di Napoli-Lecce di domani al "Maradona" potrebbero esserci delle novità, alcune anche clamorose. Martedì gli azzurri scenderanno di nuovo in campo, e al di là della freddezza dell'allenatore su possibili rotazioni, sembra che qualche novità possa esserci soprattutto in attacco. Kvaratskhelia e Politano, con Lukaku non esente, sono in discussione. Al loro posto potrebbero giocare Neres e Ngonge. Per il georgiano la panchina farebbe scalpore, ed è inevitabile pensare alla trattativa per il rinnovo, che va per le lunghe e che anche lo stesso Conte si augura che possa risolversi al più presto, senza però escludere un inaspettato "nulla di fatto".