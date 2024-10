IL PIZZINO SPOT di Urgo: Come non mai Il lavoro di Conte apprezzato dal presidente De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è proprio soddisfatto della piega che ha preso il suo Napoli. E deve tutto questo ad Antonio Conte. Non smette di rimarcarlo tutte quelle (poche) volte che parla. Lo ha appena ripetuto.

"Conte non ha bisogno di venire nella città partenopea per far sapere chi è e cosa sa fare." - ha detto. "Tutti quanti lo abbiamo sempre considerato uno dei cinque migliori allenatori al mondo. Io già l’ho detto, per scaramanzia non dobbiamo parlare. Lasciate lavorare silenziosamente Conte, la concentrazione è importante, non bisogna mai distrarsi”.

Amorevole e premuroso come non mai.