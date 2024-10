IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il bel gioco Verrà il giorno che il Napoli oltre a vincere riuscirà a convincere chi ama il bel gioco...

Verrà il giorno (ma non era questo) che il Napoli vincerà e, soprattutto, convincerà. O almeno lo sperano vivamente tutti i tifosi azzurri, attaccati al bel gioco come una cozza allo scoglio. Passano gli anni, ma il vero supporter della squadra partenopea non smette di portare nel cuore Vinicio, Sarri e Spalletti, emblemi di un calcio frizzante e dominante come pochi altri. Le squadre di Antonio Conte - checché ne dica Franco Ceravolo, ex direttore sportivo di Napoli e Bologna - a memoria d'uomo, non hanno mai vinto neanche le partite di calcetto del giovedì mostrando organizzazioni e virtuosismi indimenticabili.