Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti e la partenza per Milano Domani sera a San Siro la sfida in casa del Milan nella decima giornata

È tornato subito al lavoro il Napoli. Neanche il tempo di festeggiare il successo contro il Lecce che già Conte ha dovuto pensare al Milan. Domani sera si va a San Siro ed è per questo che ieri mattina il tecnico ha radunato tutti a Castel Volturno.- Naturalmente chi ha giocato ha fatto scarico. Ma si è stati davanti al video per studiare gli avversari che saranno più riposati visto che non hanno giocato col Bologna. Oggi si parte.