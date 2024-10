Neres e Ngonge per ora sono "rimandati" Conte li ha utilizzati dal primo minuto contro il Lecce, ma col Milan torneranno Kvara e Politano

Neres un po’ meglio di Ngonge. Ma niente di che. Sono stati rimandati alla prossima gara da titolare gli attaccanti che contro il Lecce hanno debuttato dal primo minuto. Antonio Conte gli ha dato la possibilità di esprimersi dal primo minuto in campionato ma entrambi non sono stati convincenti. Il brasiliano ha cominciato benino, ha fatto vedere pure qualche numero ma poi ha urtato sempre contro il muro alzato dai salentini. Il belga, invece, è stato uno dei peggiori in campo nel primo tempo. Non è mai riuscito a superare l’avversario e si è fatto anche ammonire. Avrebbe potuto sbloccare la partita sul pallone invitante di Di Lorenzo ma il suo sinistro è stato parato da Falcone. Poi ci ha provato con un tiro a giro ma il portiere è stato bravo. Nulla più