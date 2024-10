Conte rilancia Politano e Kvaratskhelia a San Siro contro il Milan Attacco titolare domani al "Meazza" contro la squadra di Fonseca

Neanche il tempo di godersi il primo posto consolidato dopo il pareggio tra Inter e Juventus, che per il Napoli è già tempo di rimettersi in marcia. Domani a San Siro inizia il ciclo di scontri diretti, che metterà alla prova gli azzurri con un calendario - almeno sulla carta - non favorevole. Prima il Milan, poi l'Atalanta in casa domenica, e a seguire l'Inter prima della sosta di novembre. Il ciclo si chiuderà dopo la pausa contro la Roma a Fuorigrotta. Tuttavia, in attesa di vedere in campo Inter e Juventus mercoledì, il Napoli avrà ancora la possibilità di allungare in classifica. Lo scopo di Conte è provare una fuga concreta nonostante siano passate solo dieci giornate, ma prima dovrà battere il Milan, che non ha giocato l'ultimo turno a causa del rinvio della partita in casa del Bologna.

Un piccolo vantaggio per Fonseca, che però dovrà perdere due giocatori fondamentali, come Reijnders e Theo Hernandez, a causa della squalifica. Il Napoli si è allenato già ieri, mentre questa mattina la rifinitura prima della partenza per Milano di questo pomeriggio. Dovrebbe restare fuori ancora Lobotka, visto che il recupero dall'infortunio richiede tempo. A sostituire lo slovacco sarà ancora Gilmour. Per il resto tutti a disposizione, con Kvaratskhelia e Politano che sono pronti al posto da titolare dopo la panchina contro il Lecce. Teorico dubbio per Lukaku, apparso appannato nell'ultimo turno: nell'eventualità è pronto Simeone.