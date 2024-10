IL PIZZINO SPOT di Urgo: E ci valeva Al Napoli contro il Milan toccava solo dimostrare quanto valeva. E lo faceva...

Il Napoli si recava a San Siro sotto un fuoco - breve ma intenso - di polemiche (rossonere) per la partita non giocata a Bologna su disposizione del sindaco di quella città, che aveva impedito a Theo Hernandez e Reijnders di scontare in quel turno di campionato la loro squalifica, e per la mancata espulsione per doppia ammonizione di Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli, reo di aver commesso un fallo assolutamente veniale alla fine della partita casalinga contro il Lecce. Insomma, si viveva di poco già prima di scendere in campo. Al Napoli, invece, toccava solo dimostrare quanto valeva. E lo faceva.