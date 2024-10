Allenamenti alle 12.30 per prepararsi all'Atalanta Squadra al lavoro dopo il giorno di riposo concesso ieri da Conte

Si torna a lavorare a Castel Volturno. Cambia l’orario delle sedute di allenamento in vista della sfida di domenica contro l’Atalanta. Siccome sarà un lunch-match Antonio Conte terrà le sessioni alle 12,30 per permettere ai suoi calciatori di abituarsi visto che è un orario insolito. Gli azzurri già con l’Empoli erano scesi in campo a mezzogiorno. Al Castellani si vinse. Si spera che anche con la Dea si ripeta il successo