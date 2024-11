IL PIZZINO SPOT di Urgo: Cambi di rotta Va sottolineato il cambio di rotta tattica dopo la sconfitta di Verona

Con molto o poco merito - quello vero sta nella rigenerazione del gruppo squadra dopo i disastri della scorsa stagione - il Napoli sta lassù, anche se "appena alla decima di campionato". I valori aggiunti sono stati dati innanzitutto da Conte e dal suo staff e poi dal presidente De Laurentiis, che ha creduto in lui e ha investito fior di quattrini per esaudire in tutto o in parte i suoi desideri. Altro discorso è che ciò sia avvenuto dopo la salutare sconfitta di Verona e grazie a un cambio di rotta tattica di 360 gradi, ma senza tutti i rincalzi - gli abiti di scena - per la nuova rappresentazione.