Contro l'Atalanta Conte conferma la stessa formazione che ha battuto il Milan Il Napoli domani al "Maradona" (ancora sold out) senza Lobotka. Toccherà di nuovo a Gilmour

Il Napoli è pronto al big match contro l'Atalanta: il "Maradona" accoglierà la sfida delle 12.30 con un altro sold out. Oltre 51mila spettatori a Fuorigrotta per il secondo dei tre scontri diretti prima della sosta. Guai, però, a parlare di sfida scudetto. Antonio Conte lascia il giudizio agli altri e parla solo di ritorno in Champions League. Non sarà facile contro il miglior attacco del campionato, ma la difesa azzurro, al momento la più forte della Serie A, ha le qualità per mettere ancora una volta il lucchetto. Il rendimento casalingo, infatti, è da squadra a cui è quasi impossibile fare gol. Non ci sarà Lobotka, che dovrebbe rientrare contro l'Inter, con Gilmour confermato a centrocampo. Di fatto è pronta la stessa formazione che martedì ha battuto il Milan a San Siro.