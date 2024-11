Clima sereno dopo l'Atalanta: il Napoli ha voglia di voltare pagina Ma domenica a San Siro contro l'Inter l'imperativo è non perdere la vetta

Voglia di girare pagina: lo hanno fatto i tifosi dello stadio Maradona, che dopo la sconfitta con l'Atalanta hanno applaudito e incoraggiato la squadra e esposto lo striscione con una bella frase d'amore, preparata a prescindere dal risultato. Un segnale che Conte e i giocatori hanno apprezzato: ecco perché l'allenatore ha assolto i calciatori, elogiando l'atteggiamento in campo, e preso atto della superiorità, almeno in questo periodo, dell'Atalanta. E del resto il primato è al sicuro, anche se il calendario pone ora un rischio concreto: domenica sera in casa dell'Inter un altro scontro diretto. E questa volta in ballo c'è il primo posto in classifica. Il Napoli deve assolutamente evitare la sconfitta, e quindi essere scavalcata dall'Inter e rischiare di essere raggiunta dalle inseguitrici. Un pareggio, invece, consentirebbe di mantenere ancora il primato solitario. Ecco perché Conte preparerà la partita con la massima attenzione, con l'obiettivo di tornare subito a fare punti. E la priorità resta il recupero di Lobotka: con l'Atalanta si è sentita la mancanza del regista slovacco. Tutto sembra procedere nel modo giusto, con Conte che aspetta il ritorno del centrocampista dal primo minuto a San Siro.