IL PIZZINO SPOT di Urgo: Cosa si vuole? Sono sorprendenti le accuse contro il portiere Meret, come se non si sapesse già quello che vale...

Confesso che mi sto divertendo da morire a leggere questa esplosione di improperie contro la SSC Napoli, nelle figure del suo presidente e del suo direttore sportivo in primis, lo staff tecnico, l'intoccabile (fino a qualche ora fa) Antonio Conte su tutti, e i giocatori. Qualcuno in modo particolare. Il primo a essere finito sotto accusa è stato (ovviamente) Alex Meret, anello sacrificale per tutte le occasioni. Si continua a far finta di ignorare che il portiere non è Lev Jašin né tantomeno uno di quelli che fa - salvo rare eccezioni - interventi salvarisultato. Allora, cosa si vuole da lui?