Dopo la sosta la Roma: il"Maradona" ancora sold out Biglietti già quasi esauriti per la gara del 24 aprile a Fuorigrotta

Un Maradona nuovamente sold out per la sfida alla Roma in programma domenica 24 novembre, dopo la sosta del campionato. Quando la vendita libera è cominciata su Ticketone, i posti a disposizione erano veramente pochi e in coda c’erano circa 1.100 persone. La voglia di riempire il Maradona, nonostante il ko interno con l’Atalanta, è tanta e lo dimostrano le vendite che vanno già a gonfie vele. Restano pochissimi biglietti