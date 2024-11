Napoli, in casa dell'Inter va bene anche un pareggio Vigilia di Inter-Napoli: domani sera gli azzurri tornano al "Meazza" per conservare il primo posto

Vigilia di Inter-Napoli: domani sera gli azzurri tornano al "Meazza", dove due settimane fa hanno battuto il Milan. Nel frattempo la sconfitta contro l'Atalanta in casa, ma un primo posto ancora nelle mani di Conte. Questa volta c'è il rischio di perdere la vetta, visto che i nerazzurri inseguono a un punto di distanza. L'allenatore del Napoli ha chiarito che la favorita rimane la squadra di Inzaghi, ma senza nascondere che l'obiettivo è tornare con il primo posto ancora in tasca. Andrebbe bene anche un pareggio, ma non potrà essere un Napoli speculativo. Risposte sono attese dal grande ex Lukaku, che dopo il gol al Meazza col Milan si è di nuovo spento con l'Atalanta. Conte lo confermerà al centro dell'attacco, provando a togliergli qualche responsabilità