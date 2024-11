Lobotka, il rientro da titolare non è ancora sicuro Domani sera contro l'Inter potrebbe essere Gilmour a partire di nuovo dal primo minuto

Il Napoli è di nuovo a Milano, due settimane dopo la vittoria al Meazza contro il Milan. Stavolta c'è l'Inter, per un altro scontro diretto che arriva dopo la sconfitta interna contro l'Atalanta. Un ko pesante nel risultato, ma che non dovrebbe aver creato contraccolpi. Ci ha pensato De Laurentiis a confermare che l'obiettivo rimane il ritorno in Europa, e che parlare di scudetto è da presuntuosi. La stessa linea seguita dall'allenatore Antonio Conte, che ha comunque spiegato che l'obiettivo è tornare da San Siro con il primo posto solitario ancora in tasca. L'Inter è reduce dalla vittoria di Champions con l'Arsenal e ritroverà tutti i titolari. Lo stesso spera Conte, che recupera Lobotka a centrocampo. Un rientro importante, anche se non è ancora certo che lo slovacco partirà dal primo minuto.