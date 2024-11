Saranno cinquemila i tifosi del Napoli al "Meazza" Tanti tifosi partenopei nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania

Questa sera a San Siro si prevede una nutrita presenza di tifosi nonostante le restrizioni come il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso della Fidelity Card del Napoli. Tantissimi i napoletani residenti altrove che hanno già acquistato il biglietto. Per i quattromila posti nel settore ospiti, il Terzo Anello Blu del Meazza, la vendita è consentita solo ai possessori di Fidelity Card del Napoli ma sottoscritta prima del 28 ottobre 2024 e non residenti in Campania. Con le vendite ormai chiusela previsione è di circa cinquemila napoletani che saranno presenti al Meazza. Un ottimo numero se si considera che il settore ospiti, a differenza della partita contro il Milan resterà chiuso per gli ormai famigerati divieti.