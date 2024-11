Conte aspetta la soluzione del rebus Roma per studiare i prossimi avversari Intanto non si ferma la polemica arbitrale dopo le parole dell'allenatore azzurro a Milano

L'ultima sosta del 2024 col primo posto in classifica. Un traguardo inaspettato per il Napoli, che dopo 12 giornate può già fare un mini bilancio che è sicuramente positivo. E' bagarre al vertice, con sei squadre in due punti, ma con gli azzurri al comando solitario. Conte ha sfruttato gli incontri sulla carta favorevoli, vincendo contro tutte le piccole, ad eccezione del Verona nella prima giornata. Poi la vittoria pesante sul campo del Milan e i due pareggi - sempre in trasferta - contro Juventus e Inter. Un cammino sufficiente a confermare il primato e mandare un segnale chiaro al campionato. L'obiettivo, come ribadito dall'allenatore e dal presidente De Laurentiis, resta il ritorno in Europa, con fermata in Champions League. Ma in un campionato che sembra equilibrato il Napoli potrà dire la sua anche per la lotta scudetto.

E mentre Conte ha aperto un'accesa polemica arbitrale, col designatore Rocchi che chiede calma ed equilibrio, il tecnico azzurro non potrà ancora studiare il prossimo avversario. La Roma, infatti, è ancora senza allenatore: il Napoli sfiderà i giallorossi alla ripresa, il 24 novembre alle 18 al "Maradona". Esonerato Juric, si aspetta ancora il nome del successore. Un'incognita per Conte, che si troverà di fronte una squadra col nuovo allenatore, che generalmente porta a una reazione quantomeno psicologica. I tattici partenopei sono pronti: attendono il nome del nuovo allenatore giallorosso per studiare la strategia giusta per tornare alla vittoria.