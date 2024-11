Napoli, domani la ripresa senza i 13 nazionali A Castel Volturno si riprenderà a lavorare a ranghi ridotti: il 24 la ripresa contro la Roma

Dopo l’Inter nuova sosta per le nazionali. La ripresa con i reduci non convocati domani al centro sportivo di Castel Volturno. Lungo l’elenco dei giocatori che saranno impegnati in giro per il mondo tra Nations League, qualificazioni al Mondiale e in Coppa d’Africa. Sono 13 gli azzurri che da oggi saranno alle prese con gli impegni internazionali: Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori (Italia); Rrahmani (Kosovo); Olivera (Uruguay); Anguissa (Camerun); Lobotka (Slovacchia); Gilmour e McTominay (Scozia); Kvaratskhelia (Georgia); Lukaku (Belgio); Rafa Marin (Spagna Under 21). Per la prima volta dalla stagione 1994-95, anno in cui venne introdotto il sistema dei tre punti a vittoria, si registra un evento unico nella storia della Serie A: alla dodicesima giornata del campionato, le prime sei squadre sono racchiuse in un margine di soli due punti. È un dato che testimonia una stagione equilibrata e competitiva.