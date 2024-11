Napoli: allenamento con la Puteolana. Pausa Nazionali: testa ai rinnovi L'ultima sosta del campionato nel 2024 vissuta in doppia fase dai club

Ripartenza a Castel Volturno e, come accaduto nella precedente pausa Nazionali, il Napoli vivrà un allenamento congiunto: test con la Puteolana nel centro tecnico. L'idea di Antonio Conte è quella di confermare gli alti ritmi anche in assenza di ben 13 pedine per il club partenopeo. Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Giacomo Raspadori sono a Bruxelles e in serata sfideranno Romelu Lukaku, di rientro nel Belgio dopo le due finestre saltate in accordo con la sua Nazionale per tornare in forma in maglia azzurra. Non è stata una fase esaltante quella di ottobre e novembre per la punta che cerca lo sprint con la maglia dei Diavoli Rossi in Nations League.

PSG e Barcellona su Kvara

Pausa Nazionali e torna d'attualità il calciomercato. Risulta come l'occasione per accelerare sui rinnovi e in casa Napoli tiene banco quello di Khvicha Kvaratskhelia. Manca ancora l'accordo tra le parti per il prolungamento del contratto che è in scadenza nel 2027. C'è distanza tra domanda e offerta con PSG e Barcellona che guardano con attenzione all'opportunità di mercato legata al georgiano. Ci sarebbe anche il nodo clausola da risolvere per il rinnovo e appare preziosa la fase invernale per evitare una seconda parte di stagione di dubbi. Kvara risulta centrale nel progetto tecnico di Conte: il tecnico salentino lo pose come perno del suo undici titolare sin dall'arrivo a Napoli.