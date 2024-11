Napoli: test con la Puteolana, subito la Roma di Ranieri nel mirino Le foto con Conte per il tecnico Marra e il presidente Di Costanzo

Allenamento congiunto al training center di Castel Volturno per il Napoli che ha ospitato la Puteolana. "Ringraziamo la società azzurra per la splendida ospitalità": così i flegrei hanno sottolineato la soddisfazione di poter vivere ore di lavoro in compagnia dei partenopei. Foto con Antonio Conte per il tecnico della Puteolana, Salvatore Marra, e per il presidente del club granata, Pietro Di Costanzo. Il Napoli ha già messo la Roma nel mirino. Lo fa senza 13 nazionali e in una settimana in cui ovviamente il lavoro sarà prettamente legata alla condizione fisica, ma il salentino conferma i ritmi serrati nella gestione di una fase di ripartenza verso la gara casalinga contro i giallorossi, in programma domenica 24 al "Maradona" con calcio d'inizio alle 18.

Dybala e Hummels centrali nelle idee della nuova Roma

Da una parte l'attesa del rientro dei Nazionali con Stanislav Lobotka e Romelu Lukaku seguiti con attenzione dallo staff (lo slovacco per la condizione fisica, il belga per il rilancio offensivo dopo una fase altalenante in azzurro), dall'altra lo sviluppo tattico con le incognite rappresentate da una Roma inedita perché al "Maradona" sarà la prima del Ranieri-ter. Nelle scorse ore il club della famiglia Friedkin ha formalizzato il ritorno di Claudio Ranieri dopo l'esonero di Ivan Juric e la terza avventura da allenatore giallorosso per il capitolino si aprirà con una gara da ex. Nello scenario sembra esserci un 3-5-2 con Paulo Dybala e Mats Hummels centrali nel progetto tecnico.