Napoli, lunedì di riposo: domani la ripresa degli allenamenti Domenica si torna in campo per la sfida contro la Roma del "Maradona"

Ancora un giorno di riposo per il Napoli. Niente lavoro di lunedì per gli azzurri. Appuntamento a domani pomeriggio a Castel Volturno. Dove ci saranno i quattro italiani Meret, Di Lorenzo, Buongiorno e Raspadori che hanno giocato ieri sera. Poi ci sarà Lukaku e anche Rrahmani che è fuori per somma di ammonizioni. L’ultimo a rientrare sarà come sempre Olivera che dovrà viaggiare dal Sudamerica.