Lukaku rientra domani a Castel Volturno: sarà esaminato il ginocchio Il ct Tedesco ha parlato di infiammazione, ma sarà lo staff medico a valutare le condizioni

"Lukaku ha voluto a tutti i costi scendere in campo contro l’Italia, per noi si trattava di una finale, ma ora ha un’infiammazione al ginocchio, cronica, ha dovuto fare un’infiltrazione e non era a disposizione. Per 3-4 giorni dovrà star fermo, non potrà nemmeno allenarsi", le parole di Domenico Tedesco, ct del Belgio, pochi giorni dopo la sfida persa contro la Nazionale di Spalletti fanno scattare l’allarme in casa Napoli. Romelu aveva saltato ben due convocazioni della squadra del suo paese per potersi preparare bene visto che non aveva svolto i ritiri con Conte. Stavolta, però, è voluto andare con i compagni per affrontare Di Lorenzo e compagni per dimostrare di stare bene. Purtroppo la sua prestazione a Bruxelles non è stata buona. Ha dato continuità al suo rendimento basso per la felicità di Buongiorno che lo marcava.

Bisogna capire adesso le condizioni di Lukaku. Il suo ct ha evidenziato i problemi fisici che ha e se fosse vero la sua diagnosi allora Romelu salterebbe la sfida di domenica prossima al Maradona contro la Roma. Il calciatore domani si aggregherà al gruppo a Castel Volturno. Sicuramente si dovrà sottoporre agli esami clinici per capire realmente come sta. Sarebbe assurdo se veramente si dovesse fermare per un’infiammazione cronica al ginocchio causata dallo sforzo fatto in Nazionale. Secondo il ct Tedesco gli è stata fatta un’infiltrazione perché ha voluto giocare a tutti i costi l’incontro di Nations League contro l’Italia.