Problema alla caviglia di McTominay in nazionale: il centrocampista da valutare Lo scozzese è uscito dolorante dopo un movimento che gli ha causato dolore. Oggi rientra a Napoli

Allarme per Scott McTominay, che ieri sera, dopo la partita vinta dalla Scozia contro la Polonia di Zielinski per 2-1 in trasferta: Scott è uscito al 76’ toccandosi la caviglia sinistra, s’è seduto in panchina, s’è sfilato lo scarpino e il medico della nazionale ha cominciato a visitarlo. Oggi rientrerà a Napoli in attesa di essere valutato dallo staff medico del dottor Canonico in vista della Roma.

Il centrocampista scozzese non ha subito alcuna botta, correndo per lanciarsi su un cross sembra aver fatto un movimento innaturale con la caviglia sinistra: nel momento del cambio l'azzurro è uscito zoppicando leggermente. Soltanto al rientro a Castel Volturno, però, quando verranno accertate concretamente le sue condizioni, se ne sarà di più