Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: Lukaku non è a rischio per la Roma L'attaccante belga è rientrato e si è subito allenato: domenica ci sarà

Gli impegni dei nazionali del Napoli, ben 13, non sono ancora finiti: ultimi patemi per Conte, che attende le partite di Lobotka, Anguissa e Olivera prima di prepararsi ai rientri, che si completeranno giovedì. Intanto oggi alla ripresa ci saranno già otto calciatori: si tratta di Di Lorenzo, Buongiorno, Raspadori, Meret, Rrahmani, Lukaku e i due scozzesi Gilmour e McTominay. Da valutare le condizioni di quest'ultimo, che ieri nella partita vinta contro la Polonia è uscito al 76' per un problema alla caviglia sinistra. McTominay appariva dolorante, probabilmente a causa di un movimento innaturale. Il calciatore è uscito dal campo zoppicante, e le sue condizioni saranno verificate dallo staff medico azzurro.

Anche Lukaku sarà controllato per una sospetta infiammazione al ginocchio, ma in questo caso non ci sarebbe preoccupazione. Conte resta in attesa di buone notizie, e attende conferme da Lobotka, che oggi scenderà in campo contro l'Estonia. L'allenatore azzurro sperava che il regista potesse rientrare in anticipo, invece il ct della Slovacchia Calzona lo utilizzerà ancora, probabilmente dal primo minuto. Intanto domenica al "Maradona" il Napoli attenderà la Roma di Claudio Ranieri: un'incognita per il Napoli, che sfiderà un'avversaria motivata dopo il cambio di allenatore.