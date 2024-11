Manna: "Pronti al rinnovo di Kvara. Se non risponderà se ne riparlerà a giugno" Il ds del Napoli: "Scjudetto? Adesso non è parliamo. Lukaku non si può discutere"

"Il campionato è ancora lungo. E' importante restare focalizzati nella gestione dei momenti della stagione. Napoli è una città calda, ci sta dando tanto. E' trasportante". Lo ha detto Giovanni Manna, diesse del Napoli, durante il Social Football Summit. "E' un obiettivo lontano - ha aggiunto parlando della corsa al titolo e del primato in classifica -. Noi non ci pensiamo. Guardiamo solo al lavoro da fare". Parlando della trattativa per il rinnovo di Kvaratskhelia ha spiegato: "Noi vogliamo premiare il percorso nel Napoli perché se lo merita, è chiaro poi che ci sono tante dinamiche e dobbiamo trovarci d'accordo su tutto. Se la trattativa non si risolve ora ne parleremo a giugno. Non c'è un arco temporale preciso, ma non vogliamo spostare l'attenzione da quello che è il campo e siamo d'accordo con il calciatore su questo". Parlando del mercato di gennaio ha sottolineato che non ci saranno grandi colpi "perché abbiamo investito già tanto in estate", mentre Lukaku "non si può discutere" perché è "un giocatore che ha un approccio carismatico e 300 gol sulle spalle". Infine sulla possibilità di una seconda squadra ha concluso: "In questo momento non abbiamo una struttura tale da poter supportare una seconda squadra.