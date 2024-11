Conte attende il gruppo al completo, mentre tengono banco i rinnovi Quasi fatto quello di Meret, ma per Kvaratskhelia c'è ancora da lavorare

Tempo di sosta, e tempo di rinnovi. Mentre gli allenamenti del Napoli sono entrati nel vivo in attesa della sfida di domenica pomeriggio a Fuorigrotta contro la Roma, i tifosi attendono notizie sui nuovi contratti di Meret e Kvaratskhelia, di cui si parla da tempo. Il portiere è in scadenza, ma i tempi sembrano ormai essere maturi: manca poco per prolungare l'accordo, probabilmente fino al 2027, e di fatto confermare l'estremo difensore friulano. Pochi dettagli alla firma, che dovrebbe arrivare al massimo entro fine anno, anche se si aspettano novità nei prossimi giorni. Molto più intricato il discorso che riguarda Kvaratskhelia. In questo caso il rinnovo è un vero e proprio tormentone, che va avanti da più di un anno.

Ad oggi, l'asso georgiano resta tra i giocatori meno pagati della rosa. Il Napoli ha fatto un'offerta importante, alla quale il calciatore - almeno per ora - non ha ancora risposto. Si tratta di un accordo da otto milioni complessivi, con contratto a scalare e bonus inclusi. Ne ha parlato di nuovo il ds Manna, che intervenuto al Social Football Summit ha fatto capire che è l'attaccante a dover fare l'ultima mossa: "Abbiamo deciso di premiare il calciatore. Se la situazione non si sbloccherà se ne riparlerà a giugno". E proprio il riferimento alla prossima estate preoccupa i tifosi: il timore è che - senza rinnovo - Kvaratskhelia possa chiedere di essere ceduto ad una big d'Europa.