Napoli-Roma, il "Maradona" si prepara al quarto sold out consecutivo Intanto Conte studia la formazione: Olivera in ballottaggio con Spinazzola per una maglia

L'allenatore del Napoli Antonio Conte può dormire sonni tranquilli: la terza e ultima sosta per le nazionali ha lasciato indenni i 13 azzurri impegnati. Nessun problema fisico, compreso l'ultimo a rientrare, l'uruguaiano Mathias Olivera. Il terzino si allenerà soltanto oggi dopo il rientro ieri pomeriggio in Italia. Probabile, come accaduto in precedenza, che l'allenatore lo faccia partire dalla panchina domenica contro la Roma. Pronto Spinazzola, che è anche uno degli ex in campo. L'altro è Romelu Lukaku, uno dei protagonisti più attesi.

Nessun problema fisico per l'attaccante, così come per il centrocampista McTominay. I leggeri acciacchi dei giorni scorsi sono stati smaltiti. Tuttavia l'allenatore, atteso oggi in conferenza stampa, farà le ultime valutazioni domani. Intanto, la certezza si chiama sold out: a Fuorigrotta saranno ancora una volta in 50mila sugli spalti. Il muro sarà superato per la quarta volta consecutiva dopo Como (52.500), Lecce (51.103) e Atalanta (50.873). Domenica sarà tagliato il traguardo delle 300mila presenze in appena sette partite al Maradona, con una media di quasi 50mila spettatori a partita ed è destinata ad aumentare.