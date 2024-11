Conte: "Questa è una vittoria molto importante" L'allenatore del Napoli: "Potevamo essere più cinici, sono soddisfatto per 70 minuti"

Dopo la vittoria contro la Roma, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport.

Vittoria importante...

"Sì, in precedenza ho detto ai ragazzi di non guardare la classifica, ma di migliorare noi stessi. Noi dobbiamo fare gli step, alzare il livello sotto tutti i punti di vista: per 70' minuti la squadra mi ha soddisfatto molto, ma potevamo essere più cinici. Poi è arrivato il gol, c'era la Roma davanti che ha fatto un'ottima campagna acquisti. Le abbiamo concesso una traversa, però sono soddisfatto. Non era semplice, contro un nuovo allenatore e una squadra con motivazione. Dobbiamo gestire meglio gli ultimi 15-20 minuti".

Kvaratskhelia?

"Ha fatto un ottimo primo tempo, uno dei migliori per me. Dopo la nazionale era affaticato, lo abbiamo dovuto gestire nei primi giorni. Ha fatto il suo, nella ripresa è arrivato il gol e vedo anche il bene della squadra oltre del calciatore: non ho voluto rischiare. C'è Neres che si sta allenando bene, dobbiamo essere tutti contenti e soddisfatti di questo percorso. Sono soddisfatto del primo tempo. Dobbiamo continuare a crescere tutti insieme".