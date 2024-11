Conte prepara la sfida col Torino e si interroga sulle alternative Mazzocchi è un jolly e si fermerà per un mese, mentre Raspadori lancia messaggi sul suo futuro

Entra nel vivo la settimana che porterà il Napoli alla sfida contro il Torino di domenica pomeriggio allo stadio Olimpico. L'ambiente granata è in subbuglio, e c'è un forte clima di contestazione contro il presidente Urbano Cairo. Eppure, la squadra di Vanoli le cose migliori le ha fatte vedere proprio nelle sfide casalinghe. Conte ha l'obiettivo di mantenere a bada le quattro inseguitrici, che almeno riguardo Inter e Atalanta, mandano segnali di salute in chiave campionato. Non dovrebbrro esserci dubbi sulla formazione: ancora una volta l'allenatore azzurro dovrebbe schierare il consueto undici, come quello visto domenica contro la Roma.

Però Conte ha perso un'alternativa per la difesa: l'infortunio di Mazzocchi terrà fuori l'esterno per circa un mese. L'ex Salernitana potrebbe tornare in tempo per l'ultima gara del 2024, contro il Venezia, o addirittura a gennaio. Una risorsa preziosa che si perde, visto Mazzocchi viene utilizzato sia come terzino a destra e a sinistra, ma anche come alternativa più avanzata a Politano. E a proposito di alternative, dai media della nazionale italiana Raspadori lancia un messaggio chiaro e chiede più spazio: "Non mi sento più un calciatore giovane, vorrei avere più spazio e continuità", ha spiegato l'attaccante, che nel Napoli di Conte è finito ai margini. Una situazione che potrebbe portare a conseguenze nel mercato di gennaio.